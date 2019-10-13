أعلنت منظمتا "أطباء بلا حدود" و"نجدة المتوسط"، أنهما تمكنتا من إنقاذ 74 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي في مياه البحر المتوسط، قبالة الساحل الليبي.

وذكرت المنظمتان الإنسانيتان غير الحكوميتين، حسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن سفينة "أوشن فايكينج" التابعة لهما أنقذت صباح اليوم الأحد المهاجرين الذين كانوا على بعد حوالي 80 كيلو مترا قبالة الساحل الليبي، وأن 6 أطفال كانوا من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

يشار إلى أن ليبيا تعد إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا عبر البحر المتوسط.