غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل المغرب وانتشال 16 جثة

انتشلت فرق الإغاثة جثامين 16 شخصا لقوا مصرعهم في غرق قارب كان يقل نحو 50 مهاجرا قبالة سواحل الدار البيضاء على المحيط الأطلسي.

ويتواصل البحث عن المفقودين منذ السبت حين لفظ البحر أول الجثامين، وبدأ انتشال أخرى، وبعد حدوث المأساة، تجمع عند الشاطئ أقارب بعض الشباب الذين كانوا يحاولون الهجرة عبر هذا القارب، يدعمهم متطوعون من سكان حي مجاور، لكن آمالهم في رؤية أقاربهم أحياء باتت تتضاءل أكثر وينحدر هؤلاء الشباب جميعا من قرية تقع قرب مدينة مراكش.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تأمل أمينة العثور على قريبها ذي الـ23 عاما الذي يعد مفقودا منذ السبت، وتم نقل ثلاثة ناجين إلى المستشفى السبت في حالة غيبوبة وعادوا إلى بيوتهم بعد ذلك، وتشير شهادات متطابقة إلى أن 56 شخصا في المجموع كانوا على متن القارب، جميعهم من الشباب، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبحسب السلطات الإسبانية فمنذ يناير، كان وصل أكثر من 15 ألف مهاجر إلى إسبانيا عبر البحر، وتنطلق محاولات الوصول إلى إسبانيا من الشواطئ الشمالية للملكة المغربية، المطلة على البحر المتوسط.

وتقول السلطات المغربية إنّها اعترضت العام الماضي حوالي 89 ألف "محاولة هجرة غير قانونية" بينها 29 ألف محاولة عبر البحر، وخصص الاتحاد الأوروبي عام 2018 مبلغ 140 مليون يورو للتعامل مع أزمة الهجرة انطلاقاً من المغرب، فيما تأتي غالبية المهاجرين من غرب أفريقيا.