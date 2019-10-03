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الواقع يغلب خيال السينما.. قصة متسولة مليونيرة تثير الجدل بلبنان

الواقع يغلب خيال السينما.. قصة متسولة مليونيرة تثير الجدل بلبنان

"ساندرا" أنجولية التقت الأمير هاري عقب 22 عاما من لقائها والدته ديانا

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عمرها 18 سنة.. قصة محاكمة فاشلة لشارون بسبب "صبرا وشاتيلا"

عمرها 18 سنة.. قصة محاكمة فاشلة لشارون بسبب "صبرا وشاتيلا"

"الري" تستعد لتنظيم حدث عالمي الشهر الحالي يناقش تحديات المياه

"الري" تستعد لتنظيم حدث عالمي الشهر الحالي يناقش تحديات المياه

غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل المغرب وانتشال 16 جثة

غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل المغرب وانتشال 16 جثة

"التعليم العالي": خريجو الجامعة التكنولوجية سيعملون ثاني يوم من تخرجهم

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"الكونتننتال".. أول مكان يستقبل جلسة عامة للنواب خارج مقر البرلمان

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