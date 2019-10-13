قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل القضايا التي تواجه مصر نستطيع مواجهتها بالصمود والوحدة، مشيرا إلى أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول ولا تضرها.

وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، أن مصر حينما تختلف مع أحد لا تقوم بأي عمليات سلبية تجاه هذه الدول بل تسعى للنقاش والتحاور، موضحا أن المعدات التي يتزود بها الجيش المصري هي للحفاظ على حدودنا وأممنا القومي ومصالحنا.

وأوضح أنه كان لا بد من الحصول على معدات تمكننا في ظل التطور الكبير الذي حدث، خلال الـ20 عاما الماضية، مؤكدا: "إحنا مش بنعلن عنه بس إحنا جيش قادر وترتيبه ترتيب متقدم جدا يعني ولو كانت المنطقة بتقابل تطورات ومشكلات كتيرة فإحنا نقدر نجابه ده".