افتتح اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، مشروع الصرف الصحي بقرية "البندرة / السنطة" الذي يضم (محطة رفع مقامة على مساحة 750م2 – شبكات انحدار بطول 8000م – خط طرد بطول 4000 م – خطوط وصلات منزلية بطول 4500م – 600 غرفة توصيلات منزلية)، ويخدم 13 ألف نسمة بطاقة استيعابية 110 ل/ث بإجمالي تكلفة 40 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يتواكب مع انتصارات 6 أكتوبر.

وأشار محافظ الغربية إلى أن مشروع الصرف الصحي لقريتي بلاي والبندرة، تكلف 76 مليون جنيه ضمن 8 مشروعات مياه شرب وصرف صحي، جرى الانتهاء منها خلال العام الماضي، وأجرى سيجري افتتاحها بتكلفة 352 مليون جنيه.

والتقى المحافظ بمواطني القرية، واستمع إلى طلباتهم، موجهاً رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتقسيط قيمة مقايسة الوصلات المنزلية للصرف على مدار عام، ودفع مقدم 25%، في إطار التسهيل على المواطنين.