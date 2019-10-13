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انطلاق فعاليات تدريب شيوخ معاهد البحر الأحمر الأزهرية

انطلاق فعاليات تدريب شيوخ معاهد البحر الأحمر الأزهرية

تعاقد 94 ألف عميل للاستفادة من الغاز الطبيعي بالشرقية

تعاقد 94 ألف عميل للاستفادة من الغاز الطبيعي بالشرقية

"الإسكندرية الأزهرية": ندب 8 معليمين إلى إدارة العامرية لسد العجز

"الإسكندرية الأزهرية": ندب 8 معليمين إلى إدارة العامرية لسد العجز

تحدث عنها السيسي.. خبراء عن محطات تحلية المياه: لا تختلف عن مياه النيل

تحدث عنها السيسي.. خبراء عن محطات تحلية المياه: لا تختلف عن مياه النيل

20 أكتوبر.. وجيه يسى يفتتح معرض صبا في جاليري بيكاسو

20 أكتوبر.. وجيه يسى يفتتح معرض صبا في جاليري بيكاسو

لمدة أسبوعين.. عرض "عبور وانتصار" مجانا على مسرح السلام

لمدة أسبوعين.. عرض "عبور وانتصار" مجانا على مسرح السلام

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احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

جمعتهما تغريدة بعد 17 سنة.. محمد وفاطمة افترقا في حفل الحضانة والتقيا بعد الجامعة

جمعتهما تغريدة بعد 17 سنة.. محمد وفاطمة افترقا في حفل الحضانة والتقيا بعد الجامعة

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