أعلن المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، أنه للأسبوع الثالث على التوالى، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع وازالة تجمعات المخلفات والرتش والقمامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها والتى تتم بالمشاركة المجتمعية و يشارك بها معدات وآليات مديرية الطرق إلى جانب أجهزة ومعدات المراكز والمدن والعاملون بها وذلك من أجل الاسراع فى انهاء تطهير جميع المناطق بالكامل استعدادا لإعادة تأهيلها والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمنطقة.

وأشار نائب المحافظ الى أنه تم تنفيذ حملة مكثفة تحت اشراف وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومحمود الصورى نائب رئيس المركز والمدينة، ومدحت عباس رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، وذلك بعدد 7 بؤر لتجمع المخلفات والرتش بنطاق مدينة المستقبل السكنية وأسفرت عن رفع وازالة كمية قدرها 120 طن من المخلفات والقمامة والرتش وتم نقلها الى المقلب العمومى بمنطقة أبوبلح بأول طريق السويس.

وأضاف نائب المحافظ أنه تم تغيير كشافات الصوديوم واستبدالها بكشافات الليد وصيانة أعمدة الانارة وباقى الكشافات مشيرا الى أنه تم وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لتنفيذ أعمال رفع وازالة جميع بؤر وتجمعات المخلفات والقمامة والرتش بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.