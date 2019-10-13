وزير الطاقة السوداني يشيد بدور مصر في استقرار الأوضاع ببلاده

أشاد وزير الطاقة والتعدين السوداني، المهندس عادل علي إبراهيم، بالدور المصري في استقرار الأوضاع في السودان، منوها بالعلاقات الأزلية والأخوية التي تجمع بين الشعبين، وذلك خلال لقائه مع سفير مصر في السودان حسام عيسى.

وأعرب وزير الطاقة السوداني، عن تطلعه لأن تشهد الفترة المقبلة، مشروعات اقتصادية مشتركة تسهم في استقرار البلدين، مشيرا إلى الدعم المصري في العديد من المجالات لاسيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، والذي يلامس احتياجات السودان العاجلة.

وأشار إبراهيم، إلى أن التعاون الاقتصادي المشترك، سيدعم الاستقرار السياسي بين البلدين.

فيما أكد عيسى، جاهزية مصر لاستكمال مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، قائلا إن المشروع يحظى باهتمام القيادة المصرية، مشددا على التزام القاهرة تجاه الخرطوم، بتوفير فرص تدريب لمهندسي الكهرباء في إطار استكمال المشروع، لافتا إلى أن ذلك الأمر يُعد التزاما تجاه استقرار وتنمية السودان الذي ينعكس بدوره على استقرار مصر.