قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إن ما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، بشان أن من لا يملك جيشًا وطنيًا لا يملك أمنه، درس في التاريخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي نَوع من مصادر سلاح الجيش المصري، حيث باتت القوات المسلحة تحصل على سلاحها من أكثر من دولة في العالم بدلًا من الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه لأول مرة في تاريخ البلاد تكون اتجاهاتها الاستراتيجية الأربعة مهددة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تطرق إلى الحرب الحديثة، التي لا تعتمد على الأسلحة فقط، متابعا: "لا بد من توعية الشباب بعدم السماع للشائعات، ففي أحداث عام 1967 ساند الشعب قواته المسلحة .. لازم الشعب يقف مع جيشه".

وعن ملف سد النهضة، قال مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: متفائل جدًا مش معقول رئيس وزراء إثيوبيا ياخد جايزة نوبل للسلام ويقطع المياه عن مصر، ربنا بيحب مصر ويارب يوفقها".