أعرب الدكتور محمد الجندي، نائب مدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية بمصر، عن سعادته البالغة بمشاركته في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين، والتي انعقدت اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، في ذكرى انتصارات أكتوبر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن حضوره تلك الندوة شرف كبير له.

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وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يَعلم كل أنواع الحروب، وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحروب غير المباشرة، مؤكدًا أن القتال لم يعد يحتاج إلى أسلحة، وباتت الأسلحة الفتاكة هي الأسلحة التي تستهدف العقول.

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وأشار نائب مدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية بمصر، إلى أن الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجيات للتعامل مع الفضاء الإليكتروني والسوشيال ميديا التي أصبحت أداة من أدوات الحروب الجديدة، مشددًا على أن المجتمع بكل مؤسساته عليه دور في مواجهة الجانب السلبي للتكنولوجيا ويجب توعية المواطنين بهذا الشأن وهذا الملف سواء في المدراس أو في الإعلام أو في الجامعات.

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وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، التي اقيمت تحت عنوان "إرادة وتحدي"، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر، بقاعة المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.