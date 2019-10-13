قال الدكتور محمد الجندي نائب مدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية في مصر، إنّ البلاد تتعرض اليوم لنوع جديد من الغزو، يمتد من تطور أدوات العولمة إلى ما يعرف بالغزو عن بعد، مستشهدا بما قاله فيلسوف صيني في كتاب "فن الحرب"، من أنّ أعظم الانتصارات هي التي لا تتطلب قتالا حاليا.

وتابع الجندي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ شكل الصراعات والحروب تغير بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث تحول العالم من ثنائي القطب إلى أحادي القطب، فضلا عن زيادة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، وما تلاه من استغلال بعض الدول لهذا التغير في زعزعة الامن القومي لدول أخرى.

وأضاف نائب مدير مركز بحوث القانون في الجامعة البريطانية بمصر أنّ التحول الذي شهده العالم ساهم في تطور أنواع الصراع من استخدام الجماعات المسلحة والإرهابيين إلى استهداف عمق المجتمعات والبحث عن نقاط ضعف في دول راسخة، بهدف استهدافها من الداخل وهو ما يعرف بحروب الجيل الرابع.

وأكد الجندي أنّ تطور أدوات العولمة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أدى إلى انحصار مركزية الدولة، ومهد الطريق إلى سيطرة مؤسسات تقنية على السياسة والاقتصاد العالمي، ما ساهم في ظهور مخاطر جديدة أطلق عليها حروب الجيل الخامس، ويطلق عليها آخرون اسم "الصراعات الهجينة"، وهي معنية باستغلال نقاط الضعف التي تهدد المرتكزات الأساسية للدولة لإحداث تأثيرات عميقة بها، سياسيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، التي تقام تحت عنوان "إرادة وتحدي"، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر، والتي تقام بقاعة المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.