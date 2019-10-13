قال رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إن منطقة شمال شرق سوريا ليست محصورة فقط على الأكراد كما يروج البعض، بل هي خليط من الأكراد والعرب والشيشان والتركمان والأرمن، حيث إنه بعد خروج الجيش السوري من هذه المنطقة، قامت تنظيم "داعش" الإرهابي باحتلالها، وقامت عناصر داعش باحتلال جميع مناطق شمال شرق سوريا عدا جزء صغير فقط.

وأضاف "درار"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الأكراد استطاعوا أن يبنوا أنفسهم من جديد في هذه المنطقة الصغيرة سواء بناء سياسيًا أو عسكريا وأقاموا قوات حماية المرأة وقوات حماية الشعب بالمنطقة، والتي استطاعت طرد جميع عناصر داعش من هذه المنطقة.

وأشار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إلى أنه بعد تحرير شمال شرق سوريا من عناصر داعش الإرهابي، تم تكوين قوات سوريا الديمقراطية، ثم تم بعد ذلك إنشاء مجلس سوريا الديمقراطية وهو الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، والمسؤولة عن الشق السياسي والأعمال الخدمية للمجتمع.