أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن كل مؤسسات الدولة أدت دورها في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر": "مفيش تقصير حصل من الدولة المصرية في ملف سد النهضة، ومؤسسات الدولة تتابع ملف مياه النيل على مدار الثانية .. والحكومة شغالة بشكل جيد".

وأشار، إلى أن المشكلة في التفاوض تكمن في إجراءات ملئ السد، نافيًا أن تكون هناك مشكلة مع الشعب الإثيوبي، مشددًا أن الدولة المصرية تؤمن بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، وهو ما صرحت به القيادة السياسية في أكثر من مرة.

وأكد أن حق مصر التاريخي من مياه النيل مصون بالاتفاقيات والواقع وبالإخوة: "لا نستطيع أن نفرط في لتر واحد من مياه النيل، قد تتعثر مفاوضات السد، لكن القيادة السياسية التي نثق فيها لديها طرق وأدوات لتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الجانب الإثيوبي، واتخاذ كل ما يلزم لحماية حصة مصر التاريخية، واللي مفرطش في لتر واحد من أرض مصر مش هيفرط في لتر من مياه النيل".