أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة امرود تفوّق المرشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية بحصوله على نسب بـ 72.3 % الأصوات، فيما حصّل منافسه نبيل القروي على 27.47% من الأصوات.

وكان المرشّح قيس سعيّد قد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4%، فيما حلّ المترشّح نبيل القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5%، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.

وكانت مراكز الاقتراع، أغلقت أبوابها في مختلف أرجاء تونس، مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، فيما بلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى عصر اليوم 39.2% بالداخل و19.8% بالدوائر الانتخابية في الخارج، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 15.6 % من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.