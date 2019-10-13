أعرب الفنان محمد فراج عن سعادته الغامرة، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأخير "الممر"، وإشادة الرئيس السيسي بدوره فيه، خلال الندوة التثقيفية الواحدة والثلاثين للقوات المسلحة.

وقال فراج، إن ما حدث كرم كبير من عند الله، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم سيظل وسامًا على صدره، ولفت إلى أنه عمل بكل طاقته وإخلاصه وجهده خاصةً أنها كانت المرة الأولى، التي كان يشارك فيها بفيلم حربي، وأدى لأول مرة أيضًا دورًا باللهجة الصعيدية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء "DMC"، عبر شاشة "DMC"، أن فيلم الممر عمل لا يتكرر كثيرًا في حياة الفنانين، مشددًا أن أهم ما في الفيلم، هو الرسالة التي نقلها إلى الأجيال القادمة.

وأوضح أن أعضاء فريق عمل الفيلم تأثروا بشدة بعد نهاية مدة تصوير الفيلم: "شفنا شقا لكن كان على قلبنا زي العسل، كنت ماشي على السحاب".

ولفت إلى أنه تجول في الشارع، عندما عُرض الفيلم، على شاشات التلفزيون في اليوم الأول، لرصد ردود أفعال الناس، مشيدًا بها، وبتفاعل الجمهور المصري مع الفيلم الحربي، الذي يبرز بطولات أفراد القوات المسلحة في فترة حرب الاستنزاف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي: "أول ما اتعرض الفيلم في التلفزيون كنت عامل حسابي مش هتفرج عليه، عشان الدنيا في الشوارع عاملة إزاي، الشوارع كانت فاضية، اللمة مش بالساهل ومش بتحصل كتير، كأن مصر بتلعب كأس العالم، واللي كان عاوز يحول الفيلم الناس بتزوم عليه".

وأختتم فراج المداخلة الهاتفية بتوجيه رسالة لأعداء مصر، قائلا: "الناس اللي دماغها بيتلعب بيها، واللي يفكر يهوب ناحيتنا، أقول إن مفيش قوة في العالم تقدر تأثر على مصر أدام احنا واحد، والأجيال الجاية هتشيل سمعة مصر واسمها في العلوم والفن والسياسة وكل المجالات".