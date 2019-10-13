عثرت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، على جثة شاب، بمنطقة الخزان بنهر النيل، التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا.

وكشفت تحريات المباحث، أن الجثة لشاب يدعى محمد قاسم مصطفى، مبلغ بغيابه منذ 10 أيام، وأن هناك شبهة جنائية وراء الجريمة.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى بلاغًا يفيد بتغيب محمد.ق.م"، 24 عامًا، عن منزله. واتهم أهله في البلاغ مصطفى.ح.م"، 24 عامًا، بأنه وراء اختفاءه لوجود خلافات مالية بينهم وذلك منذ 10 أيام.

وتمكن فريق البحث، برئاسة الرائد محمد إيهاب، مفتش المباحث، من ضبط المتهم، بعد أن كشفت التحريات وجود خلافات مالية بينهما.

واعترف المتهم أن المجني عليه فرض عليه إتاوة قيمتها 5 آلاف جنيه، وعقب رفضه هدده، وأثناء تواجدهما على الكوبري، نشبت مشادة بينهما قام المجني عليه بوضع سلاحه في ظهر المتهم، وأطلق طلقة نارية في الهواء، وبعد شد وجذب بينهما، قام المتهم بإلقائه في النيل، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.