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الرئيس التونسي المؤقت: بلادنا مقدمة على مرحلة صعبة تتطلب توافقا واسعا

الرئيس التونسي المؤقت: بلادنا مقدمة على مرحلة صعبة تتطلب توافقا واسعا

عاجل.. أهالي حلوان يحتشدون للمساعدة في إخماد حريق كنيسة مارجرجس

عاجل.. أهالي حلوان يحتشدون للمساعدة في إخماد حريق كنيسة مارجرجس

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تخدم 200 ألف نسمة.. افتتاح توسعات محطة صرف صحي رأس البر قريبا

تخدم 200 ألف نسمة.. افتتاح توسعات محطة صرف صحي رأس البر قريبا

الكنيسة القبطية عن حريق "مارجرجس" بحلوان: لا إصابات في الحادث حتى الآن

الكنيسة القبطية عن حريق "مارجرجس" بحلوان: لا إصابات في الحادث حتى الآن

ارتفاع عدد إصابات حمى الضنك في السودان لـ 135 شخصا

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لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

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