قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة إن حريقا هائلا اندلع داخل كنيسة مارجرجس بدائرة قسم حلوان، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف.

وأضاف المصدر أن الحريق نشب في غرفة داخل الكنيسة، وتمكن الأهالي ورواد الكنيسة من إخلائها ولم يسفر الحادث حتى الآن عن أي خسائر في الأرواح، موضحا أن أجهزة الأمن والحماية المدنية فرضت كردونا أمنيا وجارٍ السيطرة على النيران، وسوف يتم الكشف عن أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من الأهالي بنشوب حريق داخل الكنيسة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وكلف اللواءان محمد منصور مدير أمن العاصمة، ونبيل سليم مدير مباحث القاهرة، رجال الحماية المدنية والجهات المختصة بالانتقال إلى مكان البلاغ، كما تم التنسيق مع مسؤولي الغاز والكهرباء في المنطقة والمحافظة، وجارٍ إخماد النيران.