قال القس بشارة راعي كنيسة مارجرجس بشرق حلوان، إن حريقا نشب في الكنيسة أدى إلى تدميرها بالكامل، قبل أن تستطيع قوات الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على الموقف وعدم امتداد النيران للمباني الخدمية المجاورة للكنيسة.

وأضاف راعي الكنيسة، في تصريحات لـ"الوطن"، أن أسباب الحريق مازالت غامضة، وأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات نظرا لخلو الكنيسة في هذا الوقت من أي شخص، مشيرا إلى أن قيادات الداخلية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث وتم الدفع بأكثر من 20 سيارة إطفاء.

وقالت مصادر كنسية، إن الحريق الهائل أدى لتدمير الكنيسة بالكامل نظرا لكونها مقامة بالأخشاب.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتعليق على الحادث.