عاجل.. أهالي حلوان يحتشدون للمساعدة في إخماد حريق كنيسة مارجرجس

قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة إنه لم يتم الكشف عن أسباب الحريق الهائل الذي التهم كنيسة مارجرجس الكائنة في دائرة قسم حلوان.

وأضاف المصدر أن اللواء نبيل سليم كلف رئيس من المباحث بالانتقال الى مكان الحادث وكشف ملابساته، والتأكد من وجود شبهة جنائبة من عدمه، وذلك من خلال الاستماع الى اقوال شهود العيان ومعرفة اسباب اندلاع الحريق بعدما تداولت بعض الاقاويل ان سبب الحريق ماس كهربائي وسيتم الكشف عن ملابسات الحادث خلال الساعات المقبلة، وتم اخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأشار الى ان عمليات الاطفاء لا تزال مستمرة حتى الان، وتم اخلاء منزلين بمحيط الكنيسة بسبب تصاعد الأدخنة والسنة اللهب.

فيما احتشد اهالي منطقة حلوان في مكان الحادث، للقيام بمساعدة رجال الاطفاء في اخماد النيران.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من الأهالي بنشوب حريق داخل الكنيسة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وكلف اللواءان محمد منصور مدير أمن العاصمة، ونبيل سليم مدير مباحث القاهرة، رجال الحماية المدنية والجهات المختصة بالانتقال إلى مكان البلاغ، كما تم التنسيق مع مسؤولي الغاز والكهرباء في المنطقة والمحافظة، وجارٍ إخماد النيران.