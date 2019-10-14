"سوريا الديمقراطية": إذا نجحت تركيا في عدوانها على دول الشرق الأوسط لن تخرج من المنطقة

أكدت إلهام أحمد، رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، أنه وإذا تم السماح لتركيا بغزو ودخول دول الشرق الأوسط فستبقي بالمنطقة ولن تخرج.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أن هناك تفاهمات روسية تركية حدثت على مناطق عفرين وطرابلس والباب؛ وحاليا يوجد تفاهمات حول إدلب مقابل إخراج الفصائل المسلحة من ريف دمشق وجلبهم لتلك المناطق، موضحة أن تركيا بدأت في بناء قواعدها العسكرية في عفرين والباب وأعزاز وبدأت عملية تكريك في المنطقة لتغييرها ديمغرافيا: "عفرين لا يتم التعرف على هويتها على أنها مدينة كردية وتقع على حدود الدولة السورية والعلم المرفوع هناك العلم التركي".

وأشارت رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، إلى أن إرهابيي "داعش" جميعهم على ولاء مع تركيا وقاموا باستفتاء مؤخرا لضم المناطق المسيطر عليها إلى الدولة التركية، متابعة: "إذا استطاعت تركيا السيطرة على تلك المناطق فستكون سوريا قد ذهبت نحو التقسيم ولن يكون هناك حدود دولة تعرف باسم سوريا وستكون منطقة تابعه لتركيا".