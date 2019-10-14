قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن وجود القوات الأمريكية قرب الحدود بين تركيا وسوريا لم يكن ليمنع توغل الأتراك في الأراضي السورية، مضيفا: "لن نخوض حربا ضد تركيا"، مشددا في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، على التزام البيت الأبيض بالعمل ضد العدوان التركي في شمال شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأوضح إسبر: "نفعل كل شيء بوسعنا لحَمل الأتراك على وقف ذلك السلوك الفظيع"، وأعلن الوزير الأمريكي، اليوم، أن ترامب أمر معظم القوات الأمريكية المتبقية في سوريا بالخروج من البلاد في أعقاب العملية العسكرية التركية.

ويلقي الأكراد باللوم على الإدارة الأمريكية في عدم منعها أنقرة من تنفيذ عملياتها العسكرية في سوريا، متهمين الأمريكيين بالتخلي عنهم.

وبدأ العدوان التركي على شمال شرقي سوريا، الأربعاء الماضي، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنود الأمريكيين بالانسحاب من المواقع الحدودية، فيما واجه ترامب سيلا من الانتقادات لتخليه عن حليف أساسي في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

بدوره، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان"، في وقت سابق، اليوم، ما حدث جراء العدوان التركي على شمال شرقي سوريا منذ الأربعاء الماضي، موضحا على موقعه الإلكتروني، أنه خلال 96 ساعة من انطلاق العدوان التركي "نبع السلام"، نزح أكثر من 130 ألف، فيما قتل نحو 60 مدنيا، موضحا أن مدينة "تل أبيض" و40 بلدة وقرية في أيدي تركيا.