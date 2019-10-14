خبير اقتصادي: القطاع العقاري قاطرة للتنمية في اقتصاديات الدول الناشئة

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى، أن المشروعات القومية وخاصة إنشاء المدن الجديدة والمشاريع العقارية القومية ساهمت بشكل كبير في خفض معدلات البطالة، معتبرا أن القطاع العقاري قاطرة للتنمية في اقتصاديات الدول الناشئة، واجتذب حصة كبيرة من السيولة الشرائية للمصريين عقب تحرير سعر الصرف.

وأضاف خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أن القيادة السياسية في الدولة تسعى لحل أزمة الكثافة السكانية بالمدن القديمة والقضاء على التعديات على الرقعة الزراعية من خلال إنشاء مُدن جديدة، حيث تُنشئ الدولة حاليا 14 مدينة جديدة معتمدة على الحلول الذكية وتكون موجهة لكافة الشرائح من بينهم محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القطاع العقاري ساهم في توفير فرص عمل مباشرة خاصة بمجال البناء بجانب الفرص الغير مباشرة في المجالات الفرعية المرتبطة بالبناء، مشيدًا في الوقت ذاته بالإقبال على شراء الوحدات السكنية في المدن الجديدة بعد أن بدأت الجديدة في استقطاب المواطن في محافظات الصعيد والدلتا، وتلبي كافة الشرائح وبأسعار تنافسية.