إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي ببنها

أصيب 13 شخصا، إثر حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، عند تقاطع الطريق الإقليمي مع الطريق الحر، في مدينة بنها بالقليوبية، اتجاه محافظة المنوفية.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا، من العميد إيهاب مرزوق مدير المرور بالمحافظة، يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف الكائن في المكان المشار إليه آنفا.

وانتقل العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، وتبين إصابة 13 شخصا، جرى نقلهم جميعا إلى مستشفي بنها الجامعي.

وخرجت 8 من المصابين من المستشفى بعد استقرار حالتهم، ولا يزال الت 5 الباقين يتلقون العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.