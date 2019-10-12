أصيب 10 أشخاص، في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى أعلى كوبري الطرفاية على الطريق الدولى الساحلى، بدائرة مركز إدكو بالبحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى رشيد للعلاج.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس نقل عام ركاب، وسيارة ملاكي قيادة "ع. ا"، 28 عاما، على الطريق الساحلي الدولي أعلى كوبري كوم الطرفاية.

انتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 9 من مستقلي الأتوبيس، وجميعهم من بورسعيد، بكسور وكدمات وجروح، وإصابة قائد الملاكي باشتباه نزيف داخلي بالبطن وكدمة شديدة بالساعد الأيمن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد، وحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة التحقيق.