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30 طعنة وكسر في الرأس.. الأمن يبحث عن قاتل فتاة الحوامدية

30 طعنة وكسر في الرأس.. الأمن يبحث عن قاتل فتاة الحوامدية

"محمد" مريض بالسعادة المفرطة والسبب: متلازمة "إنجلمان"

"محمد" مريض بالسعادة المفرطة والسبب: متلازمة "إنجلمان"

استمرار "نبع الدم".. أردوغان يواصل عداونه والجيش السوري يتحرك لمواجهته

استمرار "نبع الدم".. أردوغان يواصل عداونه والجيش السوري يتحرك لمواجهته

المستندات المطلوبة من الجمعيات الأهلية لطلبات الإعفاء الجمركي

المستندات المطلوبة من الجمعيات الأهلية لطلبات الإعفاء الجمركي

انخفاض في أسعار اللحوم والخضروات بالقليوبية.. والمواطنون: "بشرة خير"

انخفاض في أسعار اللحوم والخضروات بالقليوبية.. والمواطنون: "بشرة خير"

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احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

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"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

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