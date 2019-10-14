اندلع حريق هائل، مساء أمس الأحد، داخل كنيسة مارجرجس، بدائرة قسم شرطة حلوان، بحسب ما أكد مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة.

وأضاف المصدر، أنه تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، و4 إسعاف، مشيرًا إلى أن الحريق نشب في غرفة داخل الكنيسة، وتمكن روادها بمساعدة الأهالي من إخلائها، ولم يسفر الحادث حتى الآن عن أي خسائر في الأرواح.

وتمكن رجال الحماية المدنية في القاهرة من إخماد النيران دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت قد بلاغا، من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل الكنيسة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.

وكلف اللواءان محمد منصور مدير أمن العاصمة، ونبيل سليم مدير مباحث القاهرة، رجال الحماية المدنية والجهات المختصة بالانتقال إلى مكان البلاغ.

كما جرى التنسيق مع مسؤولي الغاز والكهرباء في المنطقة والمحافظة.