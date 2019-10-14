قال عادل زكي ميخائيل، الذي حضر إلى موقع حادث كنيسة مارجرجس بشرق حلوان التي التهمتها النيران الليلة، بعد تلقيه اتصالا من أحد أصدقائه يخبره أن هناك حريق نشب في الكنيسة بجوار الحديقة اليابانية، وأنه حين وصل كانت النيران تلتهم الكنيسة.

وأضاف لـ"الوطن" أن الكنيسة من الخشب وهو ما أسرع باشتعالها، مشيرا لتواجد سيارات إسعاف ومطافي وشرطة.

وأوضح ميخائيل أنه رأى بنفسه سيارتين مطافي وثلاث سيارات إسعاف وسيارتي شرطة في موقع الحادث.

وقال مينا رضا، من سكان المنطقة، إن الحريق بسبب انفجار أنبوبة في الكانتين بالكنيسة أو ماس كهربائي حسب المتداول بين شهود العيان. مضيفا: "الأمن وضع كردون أمني حول الكنيسة".

وقال القس بشارة راعي كنيسة مارجرجس بشرق حلوان، في تصريح لـ"الوطن" إن حريقا نشب في الكنيسة أدى إلى تدميرها بالكامل، قبل أن تستطيع قوات الحماية المدنية بالقاهرة السيطرة على الموقف وعدم امتداد النيران للمباني الخدمية المجاورة للكنيسة.

وأضاف أن أسباب الحريق مازالت غامضة، وأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات نظرا لخلو الكنيسة في هذا الوقت من أي شخص، مشيرا إلى أن قيادات الداخلية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث وتم الدفع بأكثر من 20 سيارة إطفاء.

وقالت مصادر كنسية، إن الحريق الهائل أدى لتدمير الكنيسة بالكامل نظرا لكونها مقامة بالأخشاب.