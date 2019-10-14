قال الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، إن التكنولوجيا تسبب المشاكل حينما تتحول لأداة للربح، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وضرب الجندي، مثلا، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيرًا إلى أنه لم يكن يهدف للربح في البداية، وبعدما تحول هدفه للربح، أثَّر في العديد من الدول، حتى التي أختُرع فيها، مثل "التلاعب في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، التلاعب في مسألة البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي)، والتلاعب بعقلية المواطنين في عدد من الدول".

واستطرد: "الناس مش مصدقة إزاي دماغنا بيتلعب بيها عالسوشيال ميديا؟، وده بيحصل في الدول اللي اخترعت السوشيال ميديا أصلا".

وأشار إلى أن شركات التواصل الاجتماعي تتربح من بيع معلومات المشتركين على الموقع للمعلنين ولأجهزة الاستخبارات، وللأجهزة التي ترغب في التلاعب بالرأي العام، معتبرة أن هذه المعلومات هي البترول الذي تمتلكه.