التكنولوجيا سلاح ذو حدين.. خبير يكشف تأثير السوشيال ميديا على القراءة

كشف الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، عن سبب تحقيق الصور لنسبة وصول وانتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكثر من الكلمات، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال الجندي: "لو حد جرَّب إنه يحط بوست عبارة عن كلام على صفحة، ويشوف النص ده هيوصل لكام واحد، الريتش بتاعه هيلاقيه قليل، ولو جربت تحط صورة، هتلاقي الريتش أعلى".

وأوضح الجندي، أن المعادلة الرياضية التي بُني عليها فكرة الوصول الخارجي تركز على أن "الصورة بألف كلمة"، مشيرا إلى أن وصول الصور والفيديوهات أكثر من الكلام، نظرا لأن "محدش بيقرأ بسبب السوشيال ميديا، ومحدش بقا بيقرأ مقالات زي زمان".

ووصف التكنولوجيا بأنها سلاح ذو حدين، وأنه يجب على المواطن معرفة المشاكل التي ستعود عليه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة العلم بالمزايا التي يمكنه الانتفاع بها من تلك الوسائل.