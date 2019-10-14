"ومن الشهامة ما قتل".. بنا وفراج وحمدي وأحمد لقوا حتفهم بسبب "الجدعنة"

محمود البنا، طالب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، صاحب القصة الشهيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، الوحيد الذي استحق لقب "شهيد الشهامة" خلال الأربعين يومًا الأخيرة، بعد أن لقي حتفه نتيجة دفاعه عن إحدى الفتيات التي تعرضت للتحرش.

الموقف ذاته في واقعة محمود البنا تكرر، ولكن بتفاصيل مختلفة، 5 مرات، منذ بداية شهر سبتمبر الماضي.

محمد مجدي أنقذ فتاتين من الغرق وسحبه التيار

البداية كانت في محافظة الإسكندرية يوم 4 سبتمبر، حيث توفي شاب يدعى محمد مجدي غرقًا بعد إنقاذه طفلتين من الغرق بـ شاطئ النخيل في الإسكندرية، وروى خاله محمد حسب الله، الواقعة، قائلًا إن نجل شقيقته دفع حياته ثمنًا لإنقاذ طفلتين من الغرق، حيث شاهدهما قبل لحظات قليلة من الغرق، وتدخل على الفور وسارع في إنقاذهما وأخرجهما هو وشخص آخر، مستكملا: "على ما جه يطلع هو، كانت الموجة سحبته للخلف بسرعة كبيرة".

وأوضح، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه وجد جثة نجل شقيقته في شاطئ آخر، وكان العديد من المواطنين يساهمون في البحث عنه كونه شجاعا وبطلا، ولم ينتظروا فرق الإنقاذ، مطالبًا الجميع بالدعاء لوالدته بالصبر والسلوان، حيث كان بارًا جدًا بها وجده وجدته.

حمدي أبو السعود سقط في النار أثناء إخماده حريقا

وبعد عدة أيام، وتحديدًا يوم 8 سبتمبر في محافظة سوهاج، لقي شاب، يسمى حمدي أبو السعود، مصرعه في أثناء مشاركته في إخماد حريق بمنزل جاره في قرية أولاد بهيج بمركز العسيرات، حيث صعد إلى سطح المنزل، محاولا إخماد النيران، إلا أنه اختل توازنه وسقط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران واستخراج الجثة.

خلافات الجيرة تودي بحياة شاب على يد شقيقين

وفي منتصف سبتمبر، تدخل شاب يدعى "أحمد"، 21 عاما، للدفاع عن صديقه بعد أن اعتدى عليه شاب وشقيقه، بالضرب، بسبب خلافات الجيرة، وفي أثناء محاولة الضحية إنقاذ صديقه، أخرج أحد المتهمين "مطواة" من طيات ملابسه وسدد له 6 طعنات، لتنهي حياة الشاب، وسط ذهول من المارة، وفر الجناة هاربين.

فراج يبعد طفلين من أمام القطار ويتلقى الصدمة بدلا منهما

وشهدت مدينة العياط في محافظة الجيزة "شهيد شهامة آخر"، حيث لقي شاب يدعى "أحمد فراج"، مصرعه، في حادث أليم، حيث دهسه قطار سريع بمحيط منزله، خلال محاولته إنقاذ حياة طفلين في أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية.

وتفاعلت وزيرة التضامن الاجتماعي، مع قصة أحمد فراج بعد نشرها في "الوطن"، تحت عنوان: شهيد الشهامة.. "فراج" أنقذ طفلين من الموت وصدمه القطار في العياط، مكلفة مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بإجراء بحث اجتماعي وتوفير اللازم لأسرته.

مسجل خطر يقتل أحمد سليمان حال دفاعه عن صديقه

ومنذ عدة أيام، في منطقة شبرا بمحافظة القاهرة، لقي شاب يدعى أحمد سليمان، يبلغ من العمر 19 عامًا، مصرعه على يد أحد مسجلي الخطر، بعد أن تدخل للدفاع عن صديقه الذي تشاجر معه الجاني في ميدان فيكتوريا بشبرا عندما كان يشتري ملابس.

ووفقًا لشقيقة أحمد، الشهير باسم أحمد سودة، فشقيقها كان يعمل في أثناء دراسته للإنفاق عليها ووالدتهما، بعد موت والدهما، كما أنه كان من المفترض أن يكون أول أيامه في الفرقة الأولى بالجامعة العمالية أمس، الأحد، إلا أنه أصبح يوم تلقي العزاء فيه.