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خطط بديلة وشفافية.. سد النهضة حاضر في كلمات السيسي

خطط بديلة وشفافية.. سد النهضة حاضر في كلمات السيسي

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي ببنها

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم على الطريق الإقليمي ببنها

ساموراي من عجينة الملح.. "شيف" مصري يفوز بمهرجان الطهاة الدولي

ساموراي من عجينة الملح.. "شيف" مصري يفوز بمهرجان الطهاة الدولي

سفن روسيا الحربية تطلق صواريخ كالبير المجنحة في تدريب بالبحر المتوسط

سفن روسيا الحربية تطلق صواريخ كالبير المجنحة في تدريب بالبحر المتوسط

"الإسكندرية" تدشن أول مسرحية بلغة الإشارة لـ"الصم"

"الإسكندرية" تدشن أول مسرحية بلغة الإشارة لـ"الصم"

7 رسائل من قيس سعيد للشعب التونسي بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية

7 رسائل من قيس سعيد للشعب التونسي بعد إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية

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بالفيديو.. شاهد اشتعال النيران في كنيسة مارجرجس بحلوان

احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

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قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

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لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

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