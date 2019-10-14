سفن روسيا الحربية تطلق صواريخ كالبير المجنحة في تدريب بالبحر المتوسط

أطلقت قوات طاقم فرقاطة أسطول البحر الأسود "الأميرال ماكاروف" الروسية نحو 80 قذيفة من عيار 100 ملي، بما في ذلك صواريخ "كاليبر" المجنحة، في أثناء تدريباتها في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، قال قائد السفينة الثاني أنطون كوبرين، إنه جرى اختبار جميع أسلحة السفينة بشكل عملي في العامين الماضيين، وأطلقت قذائف وصواريخ كاليبر المجنحة بشكل مباشر، وكذلك اختبار أنظمة مضادة للطائرات، وقامت السفن من المشروع نفسه مرارًا وتكرارًا بمهام في البحر الأبيض المتوسط، موضحا أنه "اليوم ربما يكون السلاح الأكثر تطوراً في روسيا".