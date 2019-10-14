حكت الزميلة سمر صالح، المحررة بقسم المتابعة الخبرية في البوابة الإلكترونية لجريدة الوطن، كواليس توليها رئاسة تحرير الجريدة لمدة يوم، وذلك خلال لقائها مع برنامج "قعدة صبايا"، المذاع عبر فضائية "المحور".

وقالت سمر صالح، إنها تعمل في جريدة الوطن كصحفية منذ 5 سنوات، وأن إدارة الجريدة قررت تطبيق تجرية وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة في اليوم العالمي للفتاة، باختيار فتاة لتتولى رئاسة تحرير الجريدة، مشيرة إلى أنها تم اختيارها بناء على معيار الكفاءة، حسبما أبلغتها إدارة الجريدة.

ووصفت سمر صالح تجربتها، بالمختلفة، مؤكدة أنها لم تتخيل أن تصبح رئيسا لتحرير جريدة الوطن في يوم ما، وأنها كانت لا تعرف المهام المطلوبة منها، إلا أن إدارة الجريدة ساعدتها في القيام بتلك المهام.

وأكدت سمر صالح أنها حضرت كل الاجتماعات التي يحضرها رئيس التحرير، مضيفة: "حسيت بالمسئولية أكتر، وحسيت إني لازم أفضل مكملة وأعمل حاجة كويسة عشان أفضل محافظة على صورتي، وكنت عايزة أثبت إني قد الاختيار".

وحكت رئيسة تحرير الجريدة في اليوم العالمي للفتاة، عن تفاصيل يوم العمل، والذي بدأ بالاجتماع الصباحي حيث يناقش الأفكار المقدمة، ثم اجتماع الصفحة الأولى، والذي اختارت فيه العناوين والمانشيتات الرئيسية لعدد اليوم التالي، مشيرة إلى أن العدد تضمن في صدارة صفحته الرئيسية، أنه برئاسة تحرير سمر صالح.