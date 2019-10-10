"الوطن" تحتفل بـ"اليوم العالمي للفتاة": "طبعة جديدة" برئاسة تحرير سمر صالح

لأول مرة منذ بدء عملها بالصحافة، تتولى الصحفية الواعدة، سمر صالح، المحررة بقسم «المتابعة الإخبارية» بالموقع الإلكترونى لجريدة «الوطن»، منصباً قيادياً كبيراً، حيث فوجئت برئيس تحرير الجريدة الكاتب الصحفى محمود مسلم يبلغها باختيارها لتولى منصب «رئيس التحرير»، خلال اليوم، ضمن مبادرة «فتيات فى أدوار قيادية»، التى تشارك فيها بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية، احتفالاً بـ«اليوم العالمى للفتاة». وعن التجربة الجديدة، قالت «سمر» إنها «مختلفة، فقد عملت بالصحافة منذ 5 سنوات، ولم يسبق لى أن مارست دوراً قيادياً، لكن قيادات الجريدة ساعدونى فى التدرب على مهام رئيس التحرير، قبل البدء فى العمل»، وأضافت: «لم يخطر ببالى يوماً أن أتولى رئاسة التحرير».

"شيماء" لـ"قومى المرأة".. و"نيرمين وريهام" وزيرتا التضامن والتخطيط

المجلس القومى للمرأة، من بين المؤسسات التى طبقت «المبادرة»، حيث أسند منصب «رئيس المجلس» لطالبة بالصف الثالث فى قسم الإعلام بآداب بنها.

تقول «شيماء» إنها سعدت باختيارها لتولى المنصب ضمن الاحتفال بـ«اليوم العالمى للفتاة»، وترأست، اليوم، اجتماعات لجان المجلس، واستمعت للاقتراحات والشكاوى، مؤكدة أن «الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، حسّستتنى إنى رئيسة بجد، وده إدانى ثقة فى نفسى».

واختارت وزارة التخطيط، الفتاة ريهام صابر، 18 عاماً، طالبة بكلية الزراعة جامعة بنها، لحمل الحقيبة الوزارية، اليوم، وقالت «ريهام»، لـ«الوطن»، إن الوزيرة استضافتها فى مكتبها، ودعتها لممارسة كامل مهامها، مضيفة: «قدمت أفكاراً كثيرة تهم المرأة والفتاة».

نيرمين محمد، ٢٠ عاماً، طالبة جامعية، تولت منصب وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، وتقول إنها سعيدة بممارسة مهام المنصب، ولو لعدة ساعات فقط، خاصة أنها ناقشت مع الوزيرة المبادرات التى تقدمها «التضامن» للمرأة المصرية، وقدمت أفكاراً لدعم فتيات القرى.