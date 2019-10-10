"الوطن" تحتفل بـ"اليوم العالمي للفتاة": "طبعة جديدة" برئاسة تحرير سمر صالح

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مدير مبادرة علاج مليون أفريقي: عملنا في جنوب السودان وحاليا بتشاد

مدير مبادرة علاج مليون أفريقي: عملنا في جنوب السودان وحاليا بتشاد

إشادات واسعة بأفلام التضامن الاجتماعي بمهرجان الإسكندرية

إشادات واسعة بأفلام التضامن الاجتماعي بمهرجان الإسكندرية

مدير علاج مليون أفريقي: نعمل في 9 مستشفيات بتشاد و750 مريض يوميا

مدير علاج مليون أفريقي: نعمل في 9 مستشفيات بتشاد و750 مريض يوميا

جثمان الراحل شوقي الماجري يصل مطار القاهرة استعداداً لنقله إلى تونس

جثمان الراحل شوقي الماجري يصل مطار القاهرة استعداداً لنقله إلى تونس

العثور على جثة ربة منزل مذبوحة من الرقبة أمام منزلها بالبحيرة

العثور على جثة ربة منزل مذبوحة من الرقبة أمام منزلها بالبحيرة

مسؤولان عراقيان: أمريكا تسلم عشرات "الدواعش" إلى بغداد

مسؤولان عراقيان: أمريكا تسلم عشرات "الدواعش" إلى بغداد

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