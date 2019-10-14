قال نبيل القروي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في تونس، اليوم، إن خسارته للانتخابات جاءت بسبب وجوده في السجن على خلفية تُهم بالتهرب الضريبي وغسيل أموال منذ 23 أغسطس الماضي، ما خلق حالة من عدم تكافؤ الفرص.

وأوضح "القروي" أن إطلاق سراحه قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأيام، حرمه من القيام بالحملة الانتخابية كما يجب، وفقا لـ"سكاي نيوز" عربية.

ولم يهنئ المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، منافسه، قيس سعيد، بالفوز، معللا بأنه سيفعل ذلك بعد الإعلان الرسمي عن النتائج، والذي من المرجح أن يكون مساء اليوم.

وتعهد "القروي" بأن يعمل حزب قلب تونس الذي يتزعمه، على مكافحة الفقر، موضحا أنه سيدعم أي حزب حاكم يدعم هذا التوجه.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 57,7% في 70% من مراكز الاقتراع، متجاوزة بذلك النتائج الإجمالية في الدورة الرئاسية الأولى والانتخابات النيابية، ومن المتوقع أن تنشر الهيئة العليا المستقلة النتائج اليوم الاثنين.

ونشرت عدد من مؤسسات استطلاع الآراء، تقديرات أولية عن فوز قيس سعيد (61 عاما) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، وحصل على ما أكثر من 77% من أصوات الناخبين، في حين اكتفى منافسه رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي (56 عاما) بحوالي 23% من الأصوات.