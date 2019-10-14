علقت الفنانة التونسية هند صبري على فوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية في تونس، خلفًا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وغردت هند صبري عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "بالأمس اختار شعبنا التونسي في صورة ديموقراطية كسبت احترام العالم السيد قيس سعيد رئيسا له.. لا صوت يعلو فوق صوت الشعب.. علينا جميعا أن نتحد خلف هدف واحد، وهو تقدم الشعب التونسي والدفاع عن مكاسبه ومؤسساته في كل المجالات.. ندعو الله أن يوفق الرئيس والبرلمان فيما فيه الخير لتونس".

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 57,7% في 70% من مراكز الاقتراع، متجاوزة بذلك النتائج الاجمالية في الدورة الرئاسية الأولى والانتخابات النيابية، ومن المتوقع أن تنشر الهيئة العليا المستقلة النتائج اليوم الإثنين.

ونشرت عدد من مؤسسات استطلاع الآراء، تقديرات أولية عن فوز قيس سعيد (61 عاما) في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، وحصل على ما أكثر من 77% من أصوات الناخبين، في حين اكتفى منافسه رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي (56 عاما) بحوالي 23% من الأصوات.

وانتشرت الاحتفالات في تونس ليل الأحد، إثر إعلان استطلاعات الرأي فوز قيس سعيّد برئاسة البلاد بفارق كبير عن منافسه رجل الإعلام نبيل القروي.