أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 464 شاحنة بضائع و124 سيارة، حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 114 شاحنة و32 سيارة، بينما تغادر العبارة "أمانة" وعلى متنها 26 شاحنة و20 سيارة.

فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة "القاهرة" وعلى متنها 6 شاحنة و15 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهي "القاهرة، الحرية، بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهh 150 شاحنة و54 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين "آيلة" و"بريدج" وعلى متنهم 45 شاحنة ,سيارة وتغادر السفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 82 شاحنة وسيارتين.