نجار يشرع في قتل طليقته لرفضها العودة له ويسلم نفسه

شرع نجار في قتل طليقته الممرضة حيث طعنها عدة طعنات بسكين داخل محل إقامتها بمدينة الخصوص، لرفضها العودة لعصمته وتركها بين الحياة والموت وسلم نفسه لقسم الشرطة، الذي أرسل قوة لإنقاذها ونقلها للمستشفي.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وتحريز السلاح المستخدم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث الخصوص، بقيام "عصام ع ا 50 سنة" نجار بالحضور لديوان القسم من تلقاء نفسه وأبلغ بقيامه بالتعدي على طليقته "عايده ع ا 46 سنة" عاملة بمستشفى الدمرداش ومقيمة بالخصوص بالضرب وطعنها عدة طعنات بسكين مطبخ وتركها بالشقه سكنها، وذلك بسبب رفضها طلبه العودة إلى عصمته عقب طلاقها منه منذ عامين وتعديها عليه بالسب والشتم.

وانتقل العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي و بالفحص تبين وجود المذكورة مسجاة على أرضية غرفة المعيشة مصابه بعدد 3 طعنات بالظهر وطعنه أسفل البطن من الجهه اليمنى، وعثر بجانبها على السكين المستخدم في الواقعة وعليه آثار دماء وتم التحفظ عليها.

بسؤال نجلهما "عبدالرحمن ع ع" طالب ردد ذات المضمون وجرى نقل المصابة لمستشفى السلام وحجزها للعلاج، ولا يمكن استجوابها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.