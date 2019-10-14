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نجار يشرع في قتل طليقته لرفضها العودة له ويسلم نفسه

نجار يشرع في قتل طليقته لرفضها العودة له ويسلم نفسه

افتتاح مشروعات إنشائية وإنتاجية بجامعة العريش قريبا

افتتاح مشروعات إنشائية وإنتاجية بجامعة العريش قريبا

أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض تمويل مشروع متناهي الصغر من بنك مصر

أخبار البنوك.. كيف تحصل على قرض تمويل مشروع متناهي الصغر من بنك مصر

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بوتين يزور السعودية لبحث ملفي النفط والأزمة مع إيران

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