لقيت ربة منزل مصرعها علي يد زوجها العامل إثر تعديه عليها بالضرب بشومة في نجع العجوبية مركز العسيرات بسوهاج، بسبب خلافات الزوجية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض علي المتهم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز العسيرات يفيد ورود إشارة من مستشفى العسيرات المركزي، بوصول "منال. م. ع" 36عاما، ربة منزل، جثة هامدة، وانتقل إلي مكان الواقعة الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث العسيرات، وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها علي يد زوجها "أشرف. م. ا" 40 عاما، عامل، يقيم قرية العجوبية دائرة المركز، إثر تعديه عليها بالضرب بشومة على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

وتبين هروب المتهم عقب ارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم.