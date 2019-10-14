قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم، إنه جري البدء في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بأسيوط من خلال إنشاء 5 محطات وسيطة بعدد من المراكز لنقل المخلفات الصلبة إليها وتحسين مستوى النظافة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، لافتًا إلى أن تنفيذ أعمال المسح الطبوغرافي والرفع المساحي لتلك المواقع التي تنفذها المحافظة يتم بالتعاون مع وزاره البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع كفاءة المنظومة البيئية والتصدي لظاهرة إلقاء المخلفات الصلبة بشكل عشوائي بمختلف مراكز ‏المحافظة.‏

وقال رجب على محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، إنه تم على مدار ثلاثة أيام بمرافقة المكتب الاستشاري وفريق العمل المتخصص تنفيذ أعمال الرفع المساحي والطبوغرافي لمواقع المحطات الوسيطة حيث تم معاينة واستلام الموقع المختار لإنشاء مرافق المعالجة بمركز أسيوط بطريق أسيوط/القاهرة الصحراوي الغربي بمساحة 50 فدان، ومعاينة واستلام موقع لإنشاء محطة وسيطة بمركز منفلوط بمساحة 4900 متر تقع بالظهير الصحراوي الغربي لقرية بني عديات فضلًا عن موقع إنشاء محطة وسيطة بمركز ديروط بمساحة 4200 متر كائن بجوار طريق أسيوط/القاهرة الصحراوي الغربي بزمام قرية باويط التابعة للوحدة المحلية بدشلوط وموقع بمركز أبوتيج بمساحة 2400 متر كائن بالظهير الصحراوي الغربي لقرية الزرابي، بالإضافة إلي موقع بمركز أبنوب بمساحة 5000 متر كائن بالظهير الصحراوي الشرقي لقرية عرب العوامر.

وأضاف أنه سيتم معاينة موقع مصنع تدوير القوصية وذلك لإجراء أعمال المسح لتطوير العمليات بالمصنع، مشيراً إلى أن توصيات محافظ أسيوط بضرورة العمل علي رفع مستوى النظافة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.