عند اتخاذ قرار السفر إلى الخارج، يبدأ المسافر في تنفيذ الخطوات والإجراءات المطلوبة، وتعد خطوة استخراج جواز السفر المصري من أهم الإجراءات الواجب توافرها لاستكمال الخطوات الأخرى، فيتقدم المسافر بطلب الحصول على جواز السفر إلى مصلحة الجوازات أو أحد فروعها الجغرافية، طبقا للاختصاص المكاني، أما بالنسبة للمواطنين المتواجدين خارج البلاد، فيُقدم الطلب إلى القنصليات المصرية بالخارج.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصري من مصلحة الجوازات أو أحد القنصليات المصرية في الخارج، وفق بوابة الحكومة الإلكترونية:

شروط استخراج جواز السفر المصري

يُقبل طلب جواز السفر من صاحب الشأن نفسه.

يمكن قبول الطلب من الزوج أو الزوجة بحلول كلا منهما محل الآخر.

وفي حالة إذا كان صاحب الطلب قاصر يُقبل من الآباء والأمهات والأخوات البالغين.

كما يمكن للوكيل العام الرسمي التقدم بالطلب بموجب عام أو قضائي أو خاص أو بأعمال المصلحة.

تقديم أصول المستندات المطلوبة للموظف المختص لمقارنتها بالصورلا يجوز إضافة الزوجة على جواز سفر الزوج، أو إضافة الأبناء على جوازات سفر الآباء ويتم استخراج جوازات خاصة بهم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المصري

بطاقة الرقم القومي لمن بلغت أعمارهم 16 عاما، وإذا لم يتم صاحب الطلب هذا السن يتم تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي.

تقديم مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

شهادات القيد الدراسي للطلبة والطالبات.

مستند التجنيد للمواطنين بدأ من مواليد 1941/3/18، باستثناء الذين لم يستكملوا عامهم الـ 19.

3 صور مقاس 4×6 حديثة بخلاف الصورة الموجودة على الاستمارة.

شهادة المؤهل الدراسي.

تقديم السجل التجاري بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنية رأس مال للفرد.

والجدير بالذكر أن جواز السفر صالحا لمدة 7 سنوات لا تجدد ويجب استخراج جواز سفر جديد، وفي حالة استخراج جواز سفر جديد يتم تقديم السابق ضمن المستندات المطلوبة.