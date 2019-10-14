نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الندوة التثقيفية الثامنة عشر للجامعات المصرية التي تأتي في إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعي وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعات، والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، والتأكيد على أنّ بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة.

بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم وعرض فيلم تسجيلي عن الأكاديمية، أعقبه كلمة ألقاها الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، أعرب فيها عن مدى فخر الأكاديمية بجهود القوات المسلحة التي يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل، معارك شرسة في مواجهة الإرهاب الآثم، مضحين بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على العناصر الهدامة والارهابية ودور شباب المستقبل، وعرض فيلم تسجيلي عن دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري في استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدني من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.

كما ألقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي محاضرة "إنّهم يتجسسون عليك" للتوعية ضد مخاطر التواصل الاجتماعي، كما اشتملت الندوة على عرض مسرحي من تقديم شباب الأكاديمية، وتكريم أسرة الشهيد البطل عقيد أركان حرب هاني محمد سليمان، وأسرة المقاتل المصاب البطل محمد طلعت السباعي، فضلا عن تكريم منظمي الندوة وعدد من طلاب الأكاديمية المتفوقين وتم تبادل الدروع، وتضمنت الندوة فقرة شعرية للطليعة آيه شوقي والإضافة إلى فقره فنية غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور وبثت بداخلهم روح الوطنية .

حضر الندوة الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.