"فري نايل": نستهدف تنظيف مياه النيل.. ورفعنا 4 أطنان قمامة من القناطر

قال مصطفى حبيب مسؤول حملة "فري نايل" إنّ حملة تنظيف مياه النيل انطلقت قبل نحو عام تقريبا، وقبل 3 أشهر كان هناك اقتراح بتنظيف مياه القناطر الخيرية بالتعاون مع مجموعة أندية "روتاري مصر"، بوجود أندية للحفاظ على البيئة والتعليم ومساعدة المعاقين، لافتا إلى تجميع 23 نادي روتاري على مستوى محافظات مصر، بالتعاون مع شركة نايل تاكسي للنقل النهري.

وأضاف حبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ومها بهنسي في برنامج "صباح الورد" على فضائية Ten، أنّ الحملة انتهت من تنظيف 4 أطنان ونصف الطن من المخلفات الموجودة في مياه القناطر الخيرية خلال يوم واحد بالتعاون مع 515 متطوعا، وتنظيف مياه كوبري الجلاء في الدقي وبكمية وصلت إلى طن ونصف الطن من المخلفات الموجودة بالتعاون مع 250 متطوعا.

وتابع مسؤول حملة فري نايل أنّه جار إبرام شراكة مع مصانع ورق، وجمعيات أهلية لإعادة تصنيع المخلفات مرة أخرى.