تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقام في الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر المقبل، وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء، في المستوى الأول للمسرح الكبير بالأوبرا.

وينعقد المؤتمر بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية للمهرجان والتي تضم الموسيقار حلمي بكر، الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، أمجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.