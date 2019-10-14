قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية اليوم، تأجيل محاكمة المتهم بالشروع في قتل قاضي بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، عقب إطلاق النار عليه لـ 18 نوفمبر لسماع الشهود.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة اليوم عن أن السلاح المستخدم في إطلاق الرصاص على القاضي يخص ضابط شرطة، وأن منفذ الجريمة شقيق الضابط، وحصل على السلاح دون معرفة شقيقه.

وأفادت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد سلامة أن، الشرطة ألقت القبض على المتهم، ونسبت إليه تهمة الشروع في قتل القاضي، فظل يهذي بكلمات غير مفهومة، لم يعرف منها سبب الجريمة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.