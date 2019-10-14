انتحر عجوز في العقد السابع من العمر، بإحدى قرى مركز الدلنجات في البحيرة، اليوم، إثر تناوله قرص حفظ الحبوب السام.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارًا بوصول "حمدى.م.ق" 65 عامًا إلى مستشفي الدلنجات، مصابا بالتسمم نتيجة تناول حبوب الغلال القاتلة، وتم نقله إلى مستشفى إيتاي البارود، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى.

انتقل الرائد محمد الديب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، لمكان الواقعة، وقرر أهله تناوله لحبوب الغلال القاتلة نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، بسبب وفاة زوجته وإقامته بمفرده عقب خروجه على المعاش.

وحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.