تبدأ فعاليات مسابقة العمل الأول للموهبين في المجالات الأدبية والثقافية بالتعاون مع دار المعارف للطبع والنشر، في دورتها الثالثة، بمنتصف أكتوبر، لمدة 10 أيام، والتي أعلن عنها منذ أول سبتمبر، بمجالات القصة القصيرة والرواية والتأليف المسرحي.

شروط المسابقة

ضمت المسابقة عدة شروط وهي، ألا يقل عمر المتقدم عن 18 ولا يزيد عن 35 سنة؛ وأن يكون العمل المقدم به إبداع خاص بصاحبه لم يُسبق نشره من قبل، إضافة إلى عدة شروط خصت العمل الأدبي نفسه، فلا تزيد القصة عن 1500 كلمة، ولا يزيد العمل المسرحي عن فصل واحد مكون من 15 صفحة، ولا تقل الرواية عن 50 صفحة.

موعد تقديم الأعمال

تتولى مديريات الشباب والرياضة والجامعات ومراكز الشباب والأندية تكليف منسق للقيام بتجميع الأعمال من الشباب خلال الفترة بين 15 إلى 25 أكتوبر الجاري، وإرسالها إلى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية التطوعية بوزارة الشباب والرياضة في موعد غايته 31 أكتوبر الجاري، على أن يتم تسجيل البيانات وفرزها وإرسالها إلى دار المعارف في موعد غايته 5 نوفمبر المقبل.

جوائز المسابقة

تتحمل مؤسسة دار المعارف طباعة العمل الفائز بالمركز الأول في أيًا من المجالات المذكورة، تشكيل لجان التحكيم وتحميل ميزانية مكافأة لجان التحكيم، إضافة إلى التعاقد مع الفائزين لإصدار مطبوعاتهم ضمن مطبوعات دار المعارف، وإهداء مجموعات من إصدارات دار المعارف للفائزين.

تبلغ جوائز المسابقة 50000 ألف جنيه توزع على النحو التالي:

الفائز بالمركز الأول 5 آلاف جنيه في كل مجال.

الفائز بالمركز الثاني 4 آلاف جنيه في كل مجال.

الفائز بالمركز الثالث 3 آلاف جنيه في كل مجال.

الفائز بالمركز الرابع ألفان جنيه في كل مجال.

الفائز بالمركز الخامس ألف جنيه في كل مجال.

بالإضافة إلى أوسكار المركز الأول لمديرية الشباب أو الجامعة الحاصلين على جوائز عديدة في مجال التسابق، والذى يبلغ جائزته 5000 جنيه

توزيع الجوائز

يقام حفل الختام وتسليم الجوائز للفائزين بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة خلال شهر ديسمبر 2019.