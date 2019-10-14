لفظت أسماء السيد كامل الأطرش، 18 سنة، أنفاسها الأخيرة بمستشفى المنصورة الدولي، بعد 48 ساعة من تعرضها لحادث في محطة قطارات المطرية بمحافظة الدقهلية إثر سقوطها على السكة الحديد عند محاولاتها اللحاق بقطار المنصورة.

وتعرضت "أسماء" لإجراء جراحة عاجلة تسببت في بتر الساقين وذراع، وجرى حجزها بالعناية المركزة إلا أن حالتها ساءت حتى أُعلنت وفاتها.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لـ"الوطن" إنه جرى وضعها على جهاز تنفس منذ خروجها من حجرة العمليات، إلا أن حالتها لم تتحسن، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وأكد التقرير الصادر من مستشفى المنصورة الدولي عن حالتها أنها وصلت إلى المستشفى يوم السبت الساعة 10 وربع صباحا، بإدعاء حادث قطار أدى إلى تهتك كامل بالطرفين السفليين أعلى مفصل الركبة، والطرف العلوي الأيسر من أعلى مفصل الكتف، وشُكلت لجنة ثلاثية من استشاري العظام واستشاري التجميل واستشاري الأوعية الدموية، وتقرر بتر الطرفين السفليين ما فوق الركبة والطرف العلوي الأيسر، وأدخلت إلى وحدة العناية العامة بعد إجراء العملية، وتم توصيل الحالة إلى جهاز تنفس صناعي وإعطاء العلاجات اللازمة ونقل الدم اللازم للحالة وإعطاء عقاقير رافعة لضغط الدم.

وتسلمت أسرتها الأجزاء المبتورة منها ودفنتها في مقابر الأسرة أمس، إلا أنها لحقت بباقي أجزائها إثر إعلان وفاتها اليوم.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط طالبة من قطار المطرية -المنصورة حال محاولتها الحاق بالقطار .

انتقل ضباط مباحث مركز المطرية، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال صعود الطالبة "أسماء.أ.س" 18 سنة، للقطار من محطة المطرية متجها إلى المنصورة أثناء توجهها إلى الجامعة، سقطت أسفل عجلات القطار مما أدي إلى بتر الساقين واحد اليدين، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي.

وأكد شهود العيان أن الطالبة حاولت اللحاق بالقطار أثناء تحركه من المحطة، فسقط من على الرصيف تحت القطار، مما تسبب في إصاباتها، وسط ذهول الحضور، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، وهي في حالة سيئة.

وبتوقيع الكشف والفحص الطبي تبين أن الحالة سيئة وتحتاج إلى نقل دم، ودخلت غرفة العمليات وتحويلها للعناية المركزة في حالة حرجة.

وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.