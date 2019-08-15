لقى شخص مجهول مصرعه، بعد أن صدمه القطار المتجه من المنصورة إلى المطرية، أمام المحطة في شها بمركز المنصورة في الدقهلية، اليوم.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، بوفاة مواطن بعد أن صدمه القطار المتجه إلى مدينة المنصورة وذلك بمحطة شها.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، ولم يتعرف أحد من الأهالي الموجودين في مكان الحادث على الجثة، ولم يُعثر معه على ما يثبت شخصيته، وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.