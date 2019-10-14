أطلقت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خدمة جديدة من خلال واتس آب لاستقبال شكاوى فواتير الكهرباء والقراءات الخاصة بالعدادات، بهدف طباعة الفواتير طبقا للاستهلاك الحقيقي لكل مشترك.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أنّه سيتم تخصيص أرقام لواتس آب بجميع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية كنوع من أنواع التواصل مع المشتركين.

وكانت الشركة القابضة للكهرباء أسندت تطوير خدمة الخط الساخن 121 إلى إحدى الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال، لتقديم خدمة طبقا للمعايير العالمية والآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات ومعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.