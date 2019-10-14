"خطة النواب" تستمع لآراء رجال الأعمال في قانون الجمارك الجديد غدا

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إنّ قانون الجمارك الجديد ذات أهمية كبرى، ولذلك تم عقد لجان لسماع جميع الآراء في القانون.

وأضاف عيسى خلال اجتماع اللجنة اليوم، أنّ اللجنة تستمع غدا إلى رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، كما ناقشت اللجنة على مدى يومين قانون الجمارك الجديد بحضور عدد من الجهات، بينها مصلحة الجمارك ونائب وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة، وجهاز الخدمات الوطنية بوزارات البترول، الآثار، الدفاع، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي، والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس، البنك المركزي المصري.