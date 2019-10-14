حريق هائل نشب داخل كنيسة مار جرجس بدائرة قسم حلوان، في الساعات الأخيرة من مساء أمس، وجرى الدفع بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف، للسيطرة على الحريق، الذي لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح، حسبما قال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة.

وأسباب الحريق، وفقا للقمص اندراوس عزمي، قمص كنيسة مار جرجس حلوان، ما تزال غير معلومة بالتحديد حتى الآن، إلا أنها تسببت في تدمير الكنيسة بالكامل ولم يتبق منها شئ، "الكنيسة اتفحمت بالكامل دون خسائر بشرية"، حسب تعبيره.

القمص اندراوس: الكنيسة مقسمة إلى مذابح منها مذبح العذراء ومذبح مار جرجس

وتابع القمص اندراوس لـ"الوطن" إن الحريق اندلع في كنيسة واحدة فقط وليس كنيستين متجاورتين، كمان تداول البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وقت الحادث.

وأضاف القمص اندراوس أن كنيسة مار جرجس حلوان مقمسة إلى مذابح مذبح العذراء ومذبح مار جرجس والحريق دمر المكان بالكامل بكافة محتواياته.

وأكد قمص كنيسة مار جرجس حلوان على أنه منذ نجاح قوات الإطفاء في إخماد الحريق، حضرت لجنة لمعاينة المكان وبدأ التحقيق على الفور للوصول إلى أسباب الحريق واستكملت اللجنة أعمالها في معاينة المكان حتى ظهر اليوم بحضور محافظ القاهرة.