خطفت كنيسة مارجرجس بحلوان الأضواء على الساحة الآن، بسبب الحريق الهائل الذي تعرضت له مساء أمس.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة إن حريقا هائلا اندلع داخل كنيسة مارجرجس بدائرة قسم حلوان، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف.

وأضاف المصدر أن الحريق نشب في غرفة داخل الكنيسة، وتمكن الأهالي ورواد الكنيسة من إخلائها ولم يسفر الحادث حتى الآن عن أي خسائر في الأرواح، موضحا أن أجهزة الأمن والحماية المدنية فرضت كردونا أمنيا وجارٍ السيطرة على النيران، وسوف يتم الكشف عن أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتستعرض "الوطن" أبرز معلومات عن كنيسة مارجرجس بحلوان..

- تتبع إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها.

- شفيع الكنيسة هو سيرة القديس الشهيد مارجرجس الروماني الكبادوكي.

- الأعياد الخاصة بالكنيسة: استشهاد القديس مارجرجس الروماني (23 برمودة) وبناء أول كنيسة لمارجرجس ببلدتي برما وبئر ماء في الواحات (3 بؤونة) وتذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس في اللد (7 هاتور).

- ومن أبرز كهنة الكنيسة: القمص برسوم عياد 17 نوفمبر 1980 حتى 10 يناير 1982، القمص سمعان سمعان من 5 يونيو 1983 حتى يناير 1984.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من الأهالي بنشوب حريق داخل الكنيسة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، وكلف اللواءان محمد منصور مدير أمن العاصمة، ونبيل سليم مدير مباحث القاهرة، رجال الحماية المدنية والجهات المختصة بالانتقال إلى مكان البلاغ، كما تم التنسيق مع مسؤولي الغاز والكهرباء في المنطقة والمحافظة، وجارٍ إخماد النيران.